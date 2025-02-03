Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının tedavi edilmesi ve sıcak yuvalara kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakımevinde iyileştirilen hayvanların sahiplendirilmesi teşvik edilirken, sahiplendirme sürecinde çeşitli destekler de sağlanıyor. Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, bu çalışmalara dikkat çekmek amacıyla bir köpeği sahiplenerek Manisalılara çağrıda bulundu.

Daire Başkanı Zeynep Çetinkaya, bu anlamlı çalışmalara dikkat çekmek için uzun süredir bakımevinde tedavi gören bir köpeği sahiplendi. Çetinkaya, “Manisalıları da bu sevgi dolu kampanyaya katılmaya davet ediyorum” diyerek vatandaşları hayvan sahiplenmeye teşvik etti.

"Her can yuvasında özel"

Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, sahiplendirmenin önemini vurgulayarak, “Şanslı Patiler Bakımevimizde, yaralı bir hayvanın sağlığına kavuşup yeni yuvasına gitmesi en mutlu olduğumuz anlardan biri. Kısırlaştırma önemli bir çözüm olsa da sahiplendirme de büyük bir değer taşıyor. Her can, yuvasında güzel ve özel” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nden sahiplendirme desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirilen hayvanların yeni yuvalarına uyum sürecini kolaylaştırmak için çeşitli destekler sunuyor:

Kısırlaştırma operasyonu

İlk 6 aylık mama desteği

1 yıllık kuduz ve iç-dış parazit aşıları

Sosyalizasyon eğitimi

Tasma, mama-su kapları ve yatak desteği

Alışma sürecinde rehberlik sağlayan destek hattı

"Bir canın hayatını değiştirin"

Bakımevinde birçok sevimli dostun sıcak bir yuvayı beklediğini belirten Çetinkaya, “Bu güzel çalışmalara katkı sağlamak istedim ve bugün sahiplendiğim köpekle yeni bir dostluk kuruyorum. Tüm Manisalıları da bu sevgi dolu harekete katılmaya davet ediyorum” dedi.