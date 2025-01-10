Manisa Büyükşehir Belediyesi, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireylere yönelik özel bir etkinlik gerçekleştirdi. 7-14 Ocak tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, görme ve işitme engelli vatandaşlar için betimlemeli bir belgesel gösterimi sunuldu. Etkinlik, görme engelli bireylerin kültürel mirasa daha yakın bir deneyim yaşamalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

“Efes’ten Bergama’ya” belgeseli erişilebilir hale getirildi

Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi ve Herkes İçin Turizm Derneği iş birliğiyle Kültür Merkezi Lale Salonu’nda gerçekleştirilen gösterimde, “Efes’ten Bergama’ya” adlı belgesel, sesli betimleme ve işaret dili çevirisi ile erişilebilir bir hale getirildi. Bu sayede, engelli vatandaşlar antik kentlere yapılan yolculukları hem görsel hem de işitsel olarak deneyimledi.

Engelsiz erişim: Tarihi ve kültürel zenginlik herkes için

Belgeselde, Efes Antik Kenti ve Bergama’daki Pergamon Antik Kenti’ne dair tarihi bilgiler sunulurken, engelli bireylerin bu antik alanlara yaptığı yolculuklar anlatıldı. Hem yetişkinler hem de çocuklar için uygun şekilde hazırlanan belgesel, katılımcılara antik dünyanın büyüleyici atmosferini hissettirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin bu özel etkinliği, sosyal sorumluluk bilinciyle, tüm engelli bireylerin kültürel mirasa daha yakından tanıklık etmesini sağladı. Ayrıca, sesli betimleme ve işaret dili çevirisi ile tam erişilebilir hale getirilen gösterim, toplumun her kesiminin bu değerli mirasa katılımını mümkün kıldı.