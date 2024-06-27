Yunusemre Belediyesi, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle ev temizliği yapamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için örnek bir hizmete imza attı. Belediye, Alzheimer hastası olan Vedat ve eşi için ev temizliği hizmeti sağladı.

Yunusemre Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı evde temizlik ekibi, Çezil çiftinin evini temizleyerek büyük bir yardımda bulundu. Bu hizmetten dolayı memnuniyetini dile getiren Vedat Çezil, Belediye Başkanı Semih Balaban'a teşekkürlerini iletti. Çezil, Alzheimer hastalığı nedeniyle ev işlerini yapmakta güçlük çektiklerini ve belediyeye başvurduklarını belirterek, yapılan hizmetten son derece memnun kaldıklarını ifade etti.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban da sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaparak, belediye olarak vatandaşların taleplerine duyarlılıkla yaklaştıklarını ve her türlü yardım talebine olumlu yanıt vermeye çalıştıklarını belirtti. Balaban, "Belediyemiz imkanları çerçevesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hiçbir talebi göz ardı etmiyoruz. Vatandaşlarımızın refahı ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Belediyeyi halkımızla birlikte yönetme anlayışımız gereği bu tür hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.