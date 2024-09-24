Manisa Büyükşehir Belediyesi, deprem ve yangın gibi doğal afetlere karşı daha bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla ‘Gönüllü İtfaiyecilik Projesi’ni hayata geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli İtfaiye Amirliği ziyaretinde bu projeye dair önemli açıklamalarda bulundu. Yangınları önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek için gönüllü itfaiyecilik eğitimlerine başlanacağını duyurdu.

Online Başvuru ve Eğitim Süreci

Projeye katılmak isteyen Manisalılar, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden online başvuru yapabilecekler. Katılımcılara toplamda 72 saat eğitim verilecek; bu sürenin 36 saati teorik, diğer 36 saati ise pratik eğitimlerden oluşacak. Eğitimlerde, afetlerde ilk yardım, yangın söndürme ve arama kurtarma konularında uzman eğitmenlerden detaylı bilgiler edinilecek. Ayrıca, eğitimler uzaktan eğitim imkanı sunarken, hafta içi ve hafta sonu uygulamalı eğitimlerle de desteklenecek. Eğitimlerin başlaması için 20 kişilik sınıfların oluşması gerekecek.

Manisalılara Önemli Bir Davet

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, tüm Manisalıları ‘Gönüllü İtfaiyeci’ eğitimlerine katılmaya davet etti. İnal, “Bu projenin vatandaşlarımızın afet bilincini artıracağına ve daha güvenli bir şehir olmamıza katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı projeye katılmaya davet ediyoruz” dedi.