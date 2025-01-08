Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Hoş Geldin Bebek" projesi ile 1400 yeni bebek sahibi aileyi ziyaret etti. Yeni doğan bebeklerin ailelerine, günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri ürünlerle dolu bebek çantaları hediye edilerek, onların mutluluğuna ortak olundu.

"Doğdukları andan itibaren yanlarındayız"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşlarımızın hayatına dokunmak, onların refahını artırmak bizler için en büyük görevlerden biridir. Ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlarımıza destek olmayı ve onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. ‘Hoş Geldin Bebek’ projemizle, Manisalıların doğdukları andan itibaren yanlarında olmayı sürdürüyoruz,” dedi.

Yeni doğan ailelere anlamlı hediye

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin "Hoş Geldin Bebek" projesi, yeni bebek sahibi aileler için anlamlı bir destek sağlıyor. Proje kapsamında, 2024 yılında yeni bebek sahibi olan 1400 aileye verilen bebek çantalarında, çeşitli bakım ürünlerinden temel ihtiyaç malzemelerine kadar her şey yer alıyor. Ailelere takdim edilen çantalar, bütçeye katkı sağlarken, yeni doğan bebeklerin bakımını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bebek çantasında neler var?

Bebek çantaları, ailelerin ihtiyacı olabilecek birçok malzemeyle dolu. Her bir çantada, 1 anne bebek çantası, 2 çıtçıtlı badi, 1 paket ağız mendili, bebek battaniyesi, bebek bezi, bebek pişik kremi, ıslak mendil, bebek şampuanı, bebek yağı, ateş ölçer, banyo süngeri, biberon, bebek bakım seti (tırnak makası, tarak), bebek banyo havlusu, diş kaşıyıcı ve 3’lü bebek çorabı bulunuyor. Bu hediyeler, ailelerin ilk günlerinde karşılaşacakları ihtiyaçları karşılamak amacıyla tasarlandı.

Sosyal belediyeciliğin gücü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle yalnızca bebek sahibi ailelere değil, tüm Manisalı vatandaşlara sosyal hizmetlerle dokunmaya devam ediyor. Kent Lokantası, Halk Mandıra, Halk Ekmek ve Günaydın Çorbası gibi projelerle de vatandaşlara hizmet sunan belediye, sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarını sergiliyor.