Manisa Büyükşehir Belediyesi, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde kalan ve geliri olmayan yaşlıların aylık desteğini 1000 TL'den 3504 TL'ye çıkardı.

Ekonomik zorluklara karşı anlamlı destek

Ülkemizdeki ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren huzurevi sakinlerine sağlanan bu destek, onların hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Başkan Ferdi Zeyrek, sosyal belediyecilik projeleri kapsamında huzurevi sakinlerini unutmayarak onların yüzünü güldürdü.

“Onların sesini dinledim”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İsmail-Muammer Cider Huzurevi'nde ücretsiz kalan ve geliri olmayan yaşlılar için önemli bir karara imza attı. Başkan Zeyrek, huzurevi sakinlerine verilen 1000 TL'lik desteği 3504 TL'ye yükselttiklerini belirterek, "Yaşlılarımızın ekonomik zorluklarını hafifletmek ve onları mutlu edebilmek adına bu kararı aldık" dedi.

Yaşlılardan teşekkür mesajları

Huzurevi sakinleri, yaşam koşullarının zorlaştığını ve sağlanan desteğin yetersiz kaldığını belirtti. Ancak yapılan bu artışla bir nebze rahatlayacaklarını ifade ettiler.

Mustafa Etken: "Verilen para çok iyi geldi. Dışarı çıkamıyorduk, şimdi en azından sosyal etkinlikler yapabiliriz. Başkanımıza teşekkür ederiz."

Mustafa Yürek: "Bu destek bizim için harika oldu. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, bizi çok mutlu etti."

Deniz Tükel: "Artık daha iyi şartlarda yaşayacağız. Allah razı olsun, günün şartlarında verilen destek az geliyordu."

Selahattin Bacak: "Ferdi başkana çok teşekkür ederim. Bizi düşündü, gerekeni yaptı. Allah razı olsun ondan."

İsmail Muştu: "Allah razı olsun Ferdi başkanımızdan. Çok teşekkür ederiz."

Osman Sepetçier: "Aldığımız para yetmiyordu. Şimdi daha rahat edeceğiz.

Nurhayat Özbayar: "Torunum destek oluyordu, şimdi belki buna gerek kalmaz. Memnunuz, Allah razı olsun."