Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçelere sunulan hizmetleri daha hızlı ve etkili hale getirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. İlçe bazında yapılan toplantılarla, vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunulması hedefleniyor.

İlçe şefleriyle hizmet geliştirme toplantısı yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarına en iyi hizmeti sunmak için ilçe şefleriyle sürekli iletişimde. Son olarak, Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ilçe şeflerinin katılımıyla Akhisar’da gerçekleştirilen toplantıda, belediye hizmetlerinin hızlandırılması için çeşitli önlemler alındı. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Çelebi ve 15 ilçeden sorumlu 9 ilçe şefi katıldı.

Sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı

İlçe şefleri, bölgelerinde karşılaşılan zorlukları dile getirerek çözüm önerilerini sundular. Yapılacak iyileştirmeler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Geri bildirimler doğrultusunda, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve etkili bir şekilde sunulabilmesi için çeşitli düzenlemeler planlandı.

"Hizmet kalitesini arttırmayı hedefliyoruz"

Toplantının ardından Akhisar İlçe Şefliği personeliyle de bir araya gelen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, ekip çalışmasının önemine vurgu yaptı. Kılıç, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkili hizmet sunmak bizim en öncelikli hedefimiz. Belediyemizin her alandaki hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz," diyerek, vatandaş memnuniyetini artırmayı amaçladıklarını belirtti.