Manisa’nın daha güvenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, köprü korkuluklarının bakım ve onarımını hızla tamamlıyor.

Güvenli ulaşım için bakım ve yenileme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri aracılığıyla 17 ilçede köprülerin güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Yıpranan köprü korkuluklarının bakımı yapılırken, ömrünü tamamlamış korkuluklar yenileriyle değiştiriliyor.

17 ilçede aralıksız çalışma

7 gün 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ekipler, 2024 Nisan ayından bu yana toplamda 12 köprüyü yenileyerek güvenli hale getirdi. Çalışmalar kapsamında: Üçpınar'da, mevcut köprülerin korkulukları yenilendi. Kırkağaç Gelenbe ve Akhisar Erdemli'de, köprü korkuluklarının bakımı tamamlandı. Hacıhıdır Mahallesi'nde, Salihli-Gördes karayolundaki köprünün korkulukları yenilendi. Alhan Mahallesi'nde, Alaşehir ve çevre mahalleler tarafından yoğun kullanılan köprüde yeni korkuluklar monte edildi. Bu çalışmalar sayesinde köprü geçişleri vatandaşlar için daha güvenli hale getirildi.

Manisa için daha güvenli gelecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir güvenlik çalışmaları yalnızca köprülerle sınırlı kalmıyor. Ekipler, şehrin genelinde yollar, kaldırımlar ve diğer altyapı unsurlarında da düzenli bakım ve onarım yaparak ulaşımın her aşamasında güvenliği sağlıyor.

Korkuluk yenileme çalışmalarının ardından vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler dikkat çekiyor. Bölge sakinleri, "Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde köprülerimiz daha güvenli hale geldi. Bu çalışmaların devam etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.