Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler için Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdu ve Hüma Hatun Kız Yurdu'ndan Muradiye Kampüsü’ne ücretsiz ring seferleri başlattı. Final sınavları boyunca sürecek bu uygulamanın ilk gününde Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, öğrencilerle birlikte ring servisinde yolculuk yaptı. Başkan Zeyrek, öğrencilerle sohbet ederek gelecek yıl yapılacak Kent Lokantaları ve Öğrenci Lokantaları projelerinden bahsetti. Öğrenciler, sınav haftasında maddi ve zaman açısından büyük kolaylık sağlayan bu hizmet için Başkan Zeyrek'e teşekkür etti.

Sınav dönemi boyunca devam edecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu ücretsiz ring seferleri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi’nde öğrenim gören öğrenciler için önemli bir destek oldu. Ayşe Hafsa Sultan Öğrenci Yurdu ve Hüma Hatun Kız Yurdu'ndan kampüse ulaşım sağlayan bu seferler, sınav dönemi boyunca devam edecek. Uygulamanın başladığı ilk gün, Başkan Ferdi Zeyrek de öğrencilerle birlikte ring servisine bindi ve onların sorularını yanıtladı.

Başkan Zeyrek’ten yeni proje müjdeleri

Başkan Zeyrek, öğrencilerin ulaşımla ilgili yaşadığı zorlukları yakından bildiğini ve bu nedenle ücretsiz ring hattını başlattıklarını belirtti. Ayrıca, önümüzdeki yıl da bu hizmetin devam edeceğini müjdeleyen Zeyrek, yeni projeler hakkında da bilgi verdi: "Kent Lokantaları ve Öğrenci Lokantaları ile öğrencilerin bütçelerine ve damak zevklerine katkı sağlayacağız."

Öğrencilerin teşekkür mesajları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri, ücretsiz ring hizmeti hakkında memnuniyetlerini dile getirdi:

Atakan Kurnaz: "21 numaralı hat genelde dolu geliyordu. Bu ücretsiz ring sayesinde sınavlara rahatça yetişebileceğiz."

Eray Güler: "Otostopla gitmeye çalışıyorduk. Yeni başkanımızın bu hizmeti bizim için büyük bir kolaylık oldu."

Yaren Özülker: "Yokuş çok zorlayıcıydı. Ring servisi sayesinde çok rahatladık."

Yusuf Dönmez: "Önceki sınavlarda ulaşım sorunu yaşıyorduk. Artık böyle bir problemimiz kalmadı."

İshak Kara: "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Gayet güzel bir uygulama."

Muzaffer Karakoyun: "Ferdi Başkanımızın bu hizmeti öğrenciler için çok iyi oldu. Artık sınavlara geç kalmıyoruz."

İsmail Çolak: "Ücretsiz ring servisi öğrenciler adına gerçekten çok güzel bir gelişme oldu."

Batuhan Ceyhan: "Yarım saat, bir saat otobüs bekliyorduk. Bu planlama bizim için çok iyi oldu."

Onur Özkan: "Şehirden gelen araçlar dolu oluyordu. Bu hizmet için teşekkürler."

Kerem Onaran: "Bu hizmetten çok memnunuz, Başkanımıza teşekkür ediyoruz."