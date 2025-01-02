Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla personelinin meslek içi gelişimini desteklemek için eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ege Belediyeler Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Etkili İletişim Eğitimi" bu kez Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ve İlçe Belediye çalışanlarını kapsadı.

Teorik ve uygulamalı eğitim

Manisa Büyükşehir Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen eğitimde, eğitmen Ömür Köylü, personellere etkili iletişim kurmanın inceliklerini aktardı. Eğitimde, doğru ve anlaşılır dil kullanma, etkin dinleme, empati kurma, sorun çözme ve hızlı bilgi aktarımı gibi temel iletişim becerileri üzerine teori ve pratik sunumlar yapıldı. Bu eğitimle, belediye çalışanlarının vatandaşların ihtiyaçlarına daha duyarlı ve çözüm odaklı yaklaşması amaçlanıyor.