Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla personeline yönelik eğitim programlarına devam ediyor. Son olarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Ege Belediyeler Birliği işbirliğiyle düzenlenen “Öfke Kontrolü Eğitimi” ile belediye ve MASKİ çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlandı. Eğitim, MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Stres yönetimi ve etkili iletişim konuları ele alındı

Eğitmen Ömür Köylü tarafından verilen eğitimde, öfke kontrolü, stres yönetimi ve vatandaşlarla etkili iletişim gibi önemli konulara değinildi. Bu tür eğitimler, belediye çalışanlarının profesyonel becerilerini geliştirirken, vatandaşlarla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Hizmet kalitesini artırmak için eğitimler sürecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, personele yönelik düzenlediği eğitimlerle, kamu hizmeti sunumunu daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Belediye, bu tür eğitimlerle çalışanlarının mesleki gelişimini destekleyerek, hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeyi planlıyor.