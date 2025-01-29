Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve çalışanlarının mesleki gelişimini desteklemek adına eğitim programlarını sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı iş birliğinde düzenlenen “Resmi Yazışma Kuralları” eğitimi, belediye personelinin iletişim becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Resmi yazışmalarda etkin dil kullanımı

Eğitimde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı EBYS ve Arşiv Şube Müdür Vekili Gülin Karan Özkaya, katılımcılara resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esasları öğretti. Eğitimde, resmi yazışmalarda kullanılan dilin daha etkin ve doğru bir şekilde kullanılmasının yanı sıra yazışmalarda yer alacak unsurlar da detaylandırıldı.

Eğitim içeriği ve konular

Eğitimde; resmi yazışma yönetmeliği, elektronik belge yönetimi, yazışma ortamları, yazı tipi, başlık ve logo kullanımı, nüsha sayısı gibi konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, yazıların sayı, tarih, konu, muhatap ve imza gibi unsurları üzerinde de duruldu. Eğitim, çalışanların resmi yazışmalarda daha profesyonel bir dil kullanmalarını teşvik etti.

Hedef: Daha etkili iletişim ve yüksek hizmet standardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu eğitim programıyla çalışanlarının yazışma becerilerini geliştirerek, kurumsal iletişimi güçlendirmeyi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırmayı hedefliyor. Eğitimlerin, belediye çalışanlarının daha etkili ve doğru bir iletişim kurmalarına katkı sağlaması bekleniyor.