Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının sağlığına kavuşması için özveriyle çalışıyor. Tesis sorumlusu Veteriner Başhekim Faruk Alptekin, ayda ortalama 600 sahipsiz hayvana hizmet verdiklerini ve yılın ilk yarısında yaklaşık 3 bin 600 hayvanın tedavi edildiğini belirtti.

Sokak hayvanlarının sağlığı için titiz çalışma

Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, Manisa genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının sağlık sorunlarına çözüm üretiyor. Veteriner Başhekim Faruk Alptekin, tesisin işleyişi hakkında bilgi vererek, “Merkezimize getirilen sağlıksız hayvanların yeniden hayata tutunmalarını sağlamak için özenle ve titizlikle çalışıyoruz. Ayda ortalama 600 sahipsiz sokak hayvanına hizmet veriyoruz” dedi.

İlk 6 ayda 3 bin 600 hayvan tedavi edildi

Yılın ilk yarısında merkezde yaklaşık 3 bin 600 sokak hayvanına bakım ve tedavi hizmeti verildiğini belirten Alptekin, hayvanların sağlıklarına kavuşmaları için binlerce tedavi uygulaması gerçekleştirdiklerini vurguladı. “Bu süreçlerde bizi mutlu eden birçok iyileşme öyküsü de yaşanıyor” diye ekledi.

Hayvan bakım ve tedavi merkezi'nin hizmetleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi, yalnızca tedavi değil, aynı zamanda hayvanların bakım ve rehabilitasyon süreçlerinde de aktif rol alıyor. Merkezin sunduğu hizmetler arasında cerrahi müdahaleler, aşılamalar, parazit tedavileri ve beslenme programları yer alıyor.