Manisa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğine karşı bilinç oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik "İklim Değişikliği ve Temiz Enerji" eğitimlerini sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen bu eğitimler, genç nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesini hedefliyor.

255 öğrenciye çevre bilinci aşılandı

Eğitimler son olarak Saruhanlı, Ahmetli ve Turgutlu ilçelerinde toplam 255 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Karbon salınımı, sera gazı oluşumu, temiz enerji kullanımı gibi kritik konuların işlendiği programda, öğrencilere küresel iklim sorunlarına yönelik çözüm yolları aktarıldı. Yetkililer, çevre bilincinin bireysel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, toplumun her kesiminin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunması gerektiğini belirtti.

Sürdürülebilirlik adımları

Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrenci eğitimlerinin yanı sıra çevre bilincini artırmaya yönelik organizasyonlar düzenliyor. İl genelinde farkındalık oluşturan “Yeşil Manisa Zirvesi” gibi etkinliklerde sürdürülebilirlik, karbon salınımının azaltılması ve su tasarrufu gibi konular ele alınıyor. Bu kapsamda, çevre dostu bir yaşam tarzını benimseyen bir nesil yetiştirilmesi amaçlanıyor.