Manisa'da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sinek popülasyonunu kontrol altında tutmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını artırarak devam ettiriyor. Açık alanlarda, gübrelik alanlarda ve çöp konteynerlerinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarıyla haşerelerin olumsuz etkileri en aza indiriliyor. Şehir genelinde 17 ilçede, 52 ekiple ve 1 drone ile yoğun bir şekilde yürütülen mücadele, Manisalıların rahat bir yaz geçirmesi hedefleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, yaptığı açıklamada, il genelinde vektör olarak adlandırılan sivrisinek, hamamböceği, fare gibi canlıların popülasyonunu kontrol altında tutmak için çalıştıklarını vurguladı. İnce, bilimsel ve akademik desteklerle sahada etkili bir şekilde mücadele ettiklerini belirtirken, vatandaşların da desteklerine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Özellikle saksı altlıkları, bidonlar ve kovalar gibi durgun su bulunduran alanların sivrisinekler için üreme noktaları olduğunu hatırlatan İnce, apartmanlardaki sığınaklar, bodrumlar ve asansör boşluklarının da dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurguladı. İnce, vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve belediyenin çalışmalarına destek vermelerini istedi.