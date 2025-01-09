Manisa genelinde halkın ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kilit parke taşı döşeme ve yol bakım-onarım faaliyetlerine devam ediyor. Yunusemre ilçesinin Maldan ve Davutlar Mahallelerinde yapılan çalışmalarla yıllardır bakım bekleyen yollar yenilendi.

Her ilçeye parke taşı desteği

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yürüttüğü çalışmalarda, aylık olarak en az 3 bin metrekare parke taşı dağıtarak ilçe belediyelerine destek sağlıyor. Bu kapsamda, Maldan ve Davutlar Mahallelerinde bozulan yollar hızla onarıldı.

Mahalle muhtarlarından teşekkür

Maldan Mahalle Muhtarı İsa Keskin, yolların yenilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediyesi ekipleri çok kısa sürede yollarımızı onardı, halkımız çok memnun” dedi. Davutlar Mahalle Muhtarı Fatih Çalgın ise, “Yıllardır bakımı yapılmayan yollarımız yenilendi, mahallemiz daha yaşanabilir hale geldi” ifadelerini kullandı.