Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sezonda takımın bütçesini küçülteceğini açıklamasının ardından, yeşil-beyazlı kulüp iki iş insanına devredildi. Devir protokolünün imzalandığı ve detayların netleştiği bildirildi.

Yapılan anlaşmaya göre, kulübün yeni sahiplerinin ilk yıl boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde hareket edeceği açıklandı. Bu süreçte, belediyenin desteğinin devam edeceği ve takımın geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi. Bir sonraki aşamada ise kulübün tamamen devredileceği ifade edildi.

Protokolde dikkat çeken bir diğer madde ise takımın maçlarını en az 5 yıl boyunca Manisa'da oynama zorunluluğuydu. Bu karar, hem taraftarların hem de yerel yönetimin takımın şehirle olan bağlarını koparmamak adına aldığı önemli bir tedbir olarak değerlendirildi.

Yeni isim yakında açıklanacak

Manisa temsilcisinin yeni isminin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. Taraftarlar ve basketbol severler, takımın yeni kimliği ve gelecekteki planları hakkında heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

Devir sürecinin ardından teknik kadroda büyük bir değişiklik beklenmiyor. Anlaşma sağlanan başantrenör Ozan Bulkaz'ın görevde kalacağı belirtildi. Bulkaz'ın liderliğinde yeni sezonda da başarılı bir performans sergilemek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.