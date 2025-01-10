Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 18 farklı branşta binlerce sporcuya fırsatlar sunarak şehri bir spor merkezi haline getirmeyi hedefliyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sporun her yaştan birey için önemli olduğuna inanarak, sporculara ve spor altyapısına büyük yatırımlar yapmayı sürdürüyor. Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Sporun gelişmesi ve Manisa’yı spor kenti yapmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

18 branşta binlerce genç yetişiyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, atletizm, basketbol, voleybol, yüzme gibi 18 farklı branşta toplam 2 bin 264 sporcuya eğitim veriyor. Bu sporcuların arasında 36 milli sporcu da bulunuyor. Manisa'nın spor altyapısına katkı sağlayan kulüp, sporun her alanında önemli başarılar elde edilmesini hedefliyor.

Milli sporcular yetiştiriliyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor, milli sporcular yetiştirmeye de devam ediyor. Dünya şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı gibi isimler bu kulüpten yetişirken, birçok sporcunun uluslararası arenada ülkemizi temsil etmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Yüzme en popüler branş

18 branş arasında en fazla tercih edilen branş yüzme olurken, tenis, judo, voleybol, basketbol ve karate gibi branşlar da büyük ilgi görmekte. Manisa Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerine sağladığı nakdi yardımlar ve spor tesisleri ile herkesin spor yapabilmesini sağlıyor.

Başkan Zeyrek: "Sporun ve sporcuların yanındayız"

Başkan Zeyrek, sporu bir yaşam tarzı olarak gördüğünü belirterek, Manisa'nın ulusal ve uluslararası başarılarla tanınan bir spor merkezi haline geleceğini ifade etti. Zeyrek, sporcuların gelişimini desteklemek için her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.