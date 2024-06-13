Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, makamında Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ı ağırladı. Yapılan görüşmede Başkan Zeyrek, Ege Üniversitesi akademisyenlerinden destek alacaklarını belirterek, “Gediz Ovası’nda bir çalışma başlatacağız” dedi.MANİSA (İGFA) - Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e konuk oldu.

Görüşmede, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Zeyrek, akademisyenlerden oluşan güzel bir ekip kurduklarını, Ege Üniversitesi akademisyenlerinden de destek alarak Gediz Ovası’nda bir çalışma başlatacaklarını duyurdu.

Göreve gelmesinin ardından yaklaşık 2 ayı geride bıraktıklarını belirten Başkan Zeyrek, “Bu sürede somut adımlar atmaya başladığımızı düşünüyorum. Şehrin sorunları yapmakla bitmez. Çünkü herkesin beklentisi hemen olsun, her şey olsun yönünde. Planlama içinde gideceğiz. Bu planlama içinde sizin de desteğinizi alacağız. Güzel bir akademisyen ekip oluşturduk. Gediz ovası ülke tarımının çok büyük bir kesimini kucaklıyor ve buradan çıkan ürünler bizim soframıza geliyor. Bunlara yönelik çalışmalar yapamazsak, bunları göz ardı edersek yarın çocuklarımız sofrasına ürünleri koyamayacak. Biz tarımı bu Gediz Ovası’nda güçlendiremezsek, iklim değişikliklerinden sonra burada üzüm yetişmeyecek. Bugüne kadar Manisa’mda ekilebilir tarım arazilerinin haritası hiç oluşturulmamış. Toprak analiz raporları oluşturulmamış, ürün haritası hiç oluşturulmamış, yeraltı su kaynaklarının haritaları yok. Öncelikle biz işin başından başlıyoruz. Burada akademik hocalarımız ile birlikte yol yürüyeceğiz. Ben ilime ve bilime çok önem veriyorum. Ben söz dinleyen bir başkanım. Ben mimarım, tarım konusunda bir bilgim yoktur. Araştırmalarım kadardır. Burada çevremizdeki en yetkili kişiyi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Yusuf Kurucu hocamızı bulduk. Gediz Ovası’nda bir çalışma başlatacağız. Tarımsal anlamda bakmamak gerek, turizm ile de çok yetkin büyük bir şirket Ceo’su vardı, turizm danışmanı yaptık. Manisa’da mitolojik dönemden başlayarak, cumhuriyet dönemi olsun bu zamana kadar gelen birçok eser var. Buna yönelik bir harita da oluşturulmamış. Aslında bizim burada kültür turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi var, Manisa’m bunlara gebe olan bir il. Bir tane turist yok, bakıldığı zaman. Bir yanımız siyasette tabi ki. Şehrin ihtiyacı olan, şehrin içinde olan ve bugüne kadar kavuşmamış değerleri kavuşturan bir zihniyetin gelmesidir. Yoksa seçimlerle birlikte bir isim değişmedi burada, burada bir zihniyetin değiştiğini de bütün vatandaşların görmesi gerekiyor. Meyvelerini almamız gerekiyor” diye konuştu.