Atatürk Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen sınavlarda yoğun bir katılım gözlenirken, kayıt süresini kaçıran adaylara yeni bir fırsat tanındı. Başvurular, gelen talepler doğrultusunda 6 Ekim’e kadar uzatıldı.

Konservatuar Birim Sorumlusu Yonca Gezgin, bu yıl da altı farklı branşta eğitim vereceklerini ifade ederek şunları söyledi:

“Konservatuvarımızın ikinci yılını açtık, öğrencilerimiz şu anda sınavlarına giriyor. Türk Halk Müziği, Türk Halk Oyunları, Batı Müziği, Türk Sanat Müziği, Temel Müzik Eğitimi ve Tiyatro olmak üzere altı dalda eğitimlerimiz olacak. Vatandaşlarımızın talepleri üzerine başvuru süresini 6 Ekim’e kadar uzattık. Sanat yolculuğuna bizimle devam etmek isteyen herkesi Atatürk Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz.”

Sınava katılan adaylar da heyecanlarını dile getirdi. Türk Halk Müziği sınavına giren Halil Askaraca, bu imkânın kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, “Daha önce koroda da yer almıştım. Geçen yıl yaş sınırına takılmıştım, bu yıl fırsatı değerlendirmek istedim. Böyle etkinliklerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Tiyatro bölümü için sınava giren Gülsevin Bahçeli ise duyuruları sosyal medya üzerinden takip ettiğini aktararak, “Geçen yıl sınavı kaçırmıştım, bu kez başvuru yapar yapmaz elemelere geldim. Çok heyecanlıyım, içeriden çıkan arkadaşlar ortamın çok keyifli geçtiğini söylediler. Ben de bu aileye katılmayı çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, sanatın farklı dallarında yetenekli gençleri keşfetmeye ve Manisa’da kültür-sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor.