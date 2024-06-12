Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, şehit ailelerine sahip çıkmak, gazilerin yanında yer almak ve destek sağlamak amacıyla, ‘Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’ kuruluyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde ‘Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü’ kuruluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran ayı meclis toplantısında ‘Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi ve Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü kurulması’ talebi” görüşüldü. İlgili gündem maddesi, meclis üyelerinin oy birliği ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’na havale edildi. Şehit ailelerine sahip çıkmak, gazilerin yanında olmak, ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla kurulacak olan şube müdürlüğü, şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenecek.

Şube Müdürlüğü’nün kurulumunun tamamlanmasının ardından kentte yaşayan tüm şehit yakını ve gazilere hane ziyaretleri düzenlemek, psikolojik destek hizmetleri sağlamak, anma günlerinde geziler ve etkinlikler düzenlemek, şehit ve gazi dernekleriyle koordinasyon halinde olmak, şehit ve gazi çocuklarına eğitim destekleri vermek, şehit yakını ve gaziler lokali açmak, şehit yakını ve gaziler konuk evi açmak gibi faaliyetler yürütülecek.