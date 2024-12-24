Manisa Büyükşehir’den Buca Belediyesi’ne Eğitim Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen resmi yazışma kuralları eğitimi, İzmir Buca Belediyesi çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sağlamak ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Eğitimde, yazışmalarda standartlaşmanın önemi vurgulandı.

Eğitimde öne çıkan konular

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı EBYS ve Arşiv Şube Müdür Vekili Gülin Karan Özkaya tarafından verilen eğitimde, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanımı, resmi yazışmalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar gibi önemli konular ele alındı. Eğitimde, yazışmaların boyut, yazı tipi, başlık, tarih, muhatap, ekler, imza türleri ve imza yetki devri gibi detayları da kapsayan bilgiler paylaşıldı.

Eğitimle hedeflenen amaçlar

Eğitimin temel amacı, resmi yazışmalarda standartlaşmayı sağlamak, kurumsal iletişimi güçlendirmek ve belediye çalışanlarının yazışma becerilerini geliştirmektir. Eğitim sayesinde, Buca Belediyesi çalışanlarının daha etkili ve doğru iletişim kurarak, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini artırması hedefleniyor.

Başkan Ferdi Zeyrek’in vurgusu

Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini artırmak için bu tür eğitimlerin önemine değinildi. Başkan Zeyrek’in, belediyeler arası iş birliğini güçlendirecek eğitim programlarının devam edeceği ve daha fazla belediye çalışanına ulaşılacağı mesajı verildi. Ayrıca, bu tarz eğitimlerin, belediyelerin vatandaşlara daha etkili ve profesyonel hizmet sunmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.