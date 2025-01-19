Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinin simgelerinden biri olan tarihi Çaybaşı Deresi’nde kapsamlı temizlik çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in bizzat takip ettiği çalışmalar, bölgedeki tarihi dokulara zarar verilmemesi adına büyük bir özenle yürütülüyor. Temizlik ve bakım çalışmalarının yanında, kaçak su bağlantıları tespit edilip analizler yapılacak.

Tarihi ve doğal zenginliğe saygı: Çaybaşı Deresi'nde hassas temizlik süreci

Çaybaşı Deresi, Manisa'nın tarihi ve kültürel değerleriyle birleşen eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Kırmızı Köprü'nün yakınında yer alan ve asırlık ağaçlara ev sahipliği yapan dere, yerel halk ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi, bu tarihi alanın korunması için her detayda hassasiyet gösteriyor. Özellikle, her ay düzenli olarak el işçiliğiyle yapılacak temizlik çalışmaları, bölgenin doğal yapısına zarar vermeden gerçekleştiriliyor.

Başkan Zeyrek’ten Çaybaşı Deresi’ne özenli müdahale

Çalışmalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in talimatları doğrultusunda hızla devam ediyor. Belediye Genel Sekreteri Burak Deste ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı'nın katılımıyla yapılan incelemelerde, temizlik ve bakımın yanı sıra kötü koku şikayetlerine karşı da numuneler alınıp analizlere başlandı. Temizleme çalışmalarının yanı sıra, bölgedeki kaçak atık su bağlantıları tespit edilerek, yasal önlemler alınması hedefleniyor.

24 saat esasıyla çalışan bir belediye: Çaybaşı Deresi’nin Temizliği devam edecek

Genel Sekreter Burak Deste, "Manisa'nın en güzel yerlerinden birindeyiz. Hem doğayla hem de insan faktörüyle mücadele ediyoruz. Bu çalışmalarımız 24 saat esasına dayanıyor ve sürekli olarak devam edecek. Çaybaşı Deresi gibi tarihi bir alanı korumak bizim için çok kıymetli" dedi. Zeyrek ve ekibi, Çaybaşı Deresi'nde, hem doğal zenginlikleri koruyarak hem de bölgedeki kirliliği temizleyerek, uzun vadeli çözüm için çalışmalarına devam edecek.

Çaybaşı Deresi'nin temizliği için mahalle muhtarından destek çağrısı

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ise, belediyenin hızlı ve titiz çalışmalarından dolayı büyük teşekkürlerini iletti. Muhtar Marangoz, "Büyükşehir Belediyesi, hem tarihi hem de kültürel değer taşıyan Çaybaşı Deresi için gereken tüm bakımı gösterdi. Halkımızdan ricamız, bu güzel alana sahip çıkmak ve çevreyi temiz tutmaktır" dedi.