Manisa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatlarını daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürmelerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi (MABEM), Alaşehirli öğrencilere yönelik olarak "Sınav Kaygısı ve Motivasyon" semineri düzenledi. Seminerin amacı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sürecindeki öğrencilerin sınav kaygısını hafifletmek ve motivasyonlarını artırmaktı.

Öğrencilerden yoğun ilgi: "Sınav kaygısı ve motivasyon" semineri

Seminer, Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde gerçekleşti ve büyük ilgi gördü. MABEM Rehber Öğretmeni Cem Durak tarafından verilen seminerde, öğrencilere sınav kaygısını yönetme, odaklanma teknikleri ve motivasyon artırıcı stratejiler hakkında bilgi verildi. Ayrıca, psikolojik destekle zenginleştirilen seminerde, öğrencilerin sınav sürecinde karşılaştıkları zorlukları aşmalarına yardımcı olacak uygulamalı öneriler sunuldu.

Kişisel gelişime yatırım: Sosyal Belediyecilik anlayışıyla öğrencilere destek

Seminerde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Yavaşer de hazır bulundu. Yavaşer, öğrencilere başarı dileklerini ileterek, bu tür etkinliklerin sadece sınavlarda değil, öğrencilerin kişisel gelişimlerinde de önemli bir rol oynadığını belirtti. Yavaşer, sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak, gençlerin sadece akademik başarıya değil, genel yaşam becerilerine de odaklandıklarını vurguladı. Geleceğe umutla bakabilen bireyler yetiştirmek adına farklı destekleyici programlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.