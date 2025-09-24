Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan kadınların ekonomik hayata katılımını artırmaya yönelik "Kovanlar Bizden, Arıcılık Kadınlarımızdan" projesiyle Kırkağaçlı kadınlara arıcılık desteği sundu. Proje kapsamında, arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan 16 kursiyere toplamda 96 arı kovanı ve arıcılık ekipmanları dağıtıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kırkağaç Şehit Emrah Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen ‘Kovanlar Bizden Arıcılık Kadınlarımızdan’ projesi, Gökçukur Mahallesi'nde yaşayan kadınlara arıcılık eğitimi vermek amacıyla başlatıldı. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 16 kadın kursiyere, kişi başı 6 adet kovan verilerek arıcılık faaliyetlerine başlamaları sağlandı.

96 arı kovanı dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaçlı kadınlara toplamda 96 arı kovanı dağıttı. Kovanlar arasında üçü arılı, üçü ise arısız olmak üzere her kursiyere 6 kovan verildi. Ayrıca, arıcılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere arıcı maskesi, el demiri, körük, eldiven ve fırça gibi temel ekipmanlardan oluşan 16 parça arıcılık seti teslim edildi.

Kovanlar törenle teslim edildi

Kovan teslim törenine, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkan Vekili Burak Doğuş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İlçe Koordinatörü Tayfur Yılmaz, Ziraat Mühendisi Peren Akdağ, Hıroğlu Arıcılık Eğitim Merkezi Eğitmeni Üzeyir Karaca ve Gökçukur Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin katıldı. Kursiyerler ve mahalle halkı da törene iştirak etti.

"Sosyal belediyecilik anlayışıyla devam ediyoruz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projeye dair yaptığı açıklamada, kırsal mahallelerdeki kadınların ekonomik hayata katılımını sağlamaya yönelik projeler geliştirdiklerini belirtti. Başkan Dutlulu, “Kadınlarımızın ekonomiye katkı sağlaması için destek oluyoruz. Kırkağaç ilçemizde arıcılık projemiz sayesinde kadın kursiyerlerimiz, bal üretimiyle kendi ekonomik gelirlerini artıracaklar. Bu proje sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri.” dedi.