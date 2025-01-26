Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin gelirlerini artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kooperatiflerle iş birliğini sürdürüyor. Salihli ilçesinde, Salihli Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile yapılan iş birliğiyle hastalıktan ari sütlerin, uygun fiyatla vatandaşlara sunulması için bir süt toplama ve paketleme tesisi kuruldu. Bu adım, hem üreticilerin hem de tüketicilerin faydalanacağı önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Kooperatifçilikle ekonomik kalkınma hedefleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik konusundaki kararlı adımlarıyla üreticilere ve tüketicilere önemli faydalar sunuyor. Belediye, süt üreticilerine sağladığı destekle kooperatifçiliği güçlendirerek, ekonomik ve sosyal bir kalkınma modeli yaratmayı hedefliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Salih Fulcun, kooperatifi ziyaret ederek, süt üretim ve paketleme merkezi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kooperatiflere büyük destek

Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in liderliğinde hayata geçirilen projelerin, kooperatiflerin desteklenmesiyle gıda güvenliğini artıracağını ve üreticilerin gelirlerini yükselteceğini ifade etti. Kurucu, bu projelerin, üreticilere ekonomik fayda sağlarken, tüketicilerin de sağlıklı ve uygun fiyatlı gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırdığını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Salih Fulcun, süt üreticilerine yönelik projelerin Başkan Zeyrek’in seçim dönemi taahhütleri arasında olduğunu belirterek, Yılmaz Süt Üreticileri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile imzaladıkları protokolle, yüksek kaliteli sütlerin uygun fiyatlarla vatandaşa sunulması amacıyla süt toplama merkezi ve paketleme tesisi kurduklarını açıkladı. Bu tesisin günlük 15 ton süt işleme kapasitesine sahip olduğunu ve ilerleyen zamanlarda kapasitenin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Sürdürülebilir tarım hedefleniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatiflerle yaptığı iş birliği, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederken, Manisa'nın kırsal bölgelerinde ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı amaçlıyor. Bu girişim, üreticilere ekonomik güvence sağlarken, tüketicilerin de güvenilir ve kaliteli süt ürünlerine ulaşmasını mümkün kılıyor. Salihli'de başlayan pilot uygulama, gelecekte diğer ilçelerde de yaygınlaşacak.