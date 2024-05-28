Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaç sahipleri için Kurban Bağış Kampanyası başlattı. İslami usullere göre, hijyenik ortamda kesilecek kurbanlar ihtiyaç sahiplerine kavurma yapılarak ulaştırılacak.MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kurban bağışında bulunmak isteyen Manisalılarla, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin önemli bir dayanışma örneği sergilediği bu kampanya ile birlikte, vekaleti alınan bağışçıların kurban kesim işlemleri de yine bizzat Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından takip edilecek. Kesimler belediyenin belirlediği mezbahalarda İslami usullere ve hijyen kurallarına uygun yapılacak; temizlenen etler veteriner onay belgeli olacak şekilde belediyenin aşevine teslim edilecek. Bayramın 1’inci gününden itibaren kesilmeye başlanan etler daha sonra kavurma yapılarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak.

KURBAN PAYLAŞTIKÇA GÜZEL

Hayırseverlerin kurban bağışlarını Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırabileceklerini belirten Başkan Ferdi Zeyrek; “Kurban bağışları, toplumsal dayanışmanın önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu çağrımıza cevap veren hayırseverlerimiz, ihtiyaç sahiplerine belediyemiz aracılığıyla yardım eli uzatabilecek. ‘Kurban Paylaştıkça Güzel’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, toplumsal dayanışmanın da güçlenmesine katkı sunacağız. Bir yandan manevi sorumluluğumuzu yerine getirirken, diğer yandan da toplumsal görevimizi yapmış olacağız. Gelin, bu bayram sofralar sizin bağışlarınızla kurulsun.”dedi.