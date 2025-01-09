Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği "Günaydın Çorbası" projesi ile 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde, kahvaltı yapamayan öğrencilere ve yurttaşlara sıcak çorba dağıtıyor.

154 bin öğrenciye çorba ulaştırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Günaydın Çorbası" projesiyle bugüne kadar 154 bin öğrenciye sıcak çorba ulaştırıldığını açıkladı. Başkan Zeyrek, öğrencilerin güne sağlıklı bir başlangıç yapmalarını sağlayan projenin, gençlere destek olmak amacıyla sürekli devam edeceğini belirtti.

Soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor

Proje, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve çeşitli yerleşkelerde, soğuk kış günlerinde içleri ısıtmak için her sabah çorba dağıtımına devam ediyor. Günlük 2 bin çorba, öğrenciler başta olmak üzere işe giden yurttaşlara da ulaştırılıyor.

Gençlerin yanında olmaya devam ediyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Günaydın Çorbası" ile öğrencilerin sadece sabah kahvaltılarını değil, aynı zamanda eğitimdeki başarılarını da desteklemeyi amaçlıyor. Başkan Zeyrek, bu tür projelerle gençlerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.