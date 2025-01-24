Manisa Büyükşehir Belediyesi, tarımsal kalkınmayı destekleme hedefiyle sulama kooperatiflerinin başkanları ve temsilcileriyle düzenlediği toplantılara devam ediyor. Alaşehir, Kula ve Sarıgöl ilçelerinde faaliyet gösteren kooperatiflerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, teknik altyapı eksiklikleri, finansal zorluklar ve kaynak yetersizliği gibi sorunlar ele alındı.

Manisa Büyükşehir’den Sulama Kooperatiflerine Tam Destek (4)

Modern sulama sistemleri vurgusu yapıldı

Toplantıda, sulama sistemlerinin modernize edilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması ve teknik destek sağlanması konuları tartışıldı. Kooperatif temsilcileri, bu konularda Büyükşehir Belediyesi’nden daha fazla destek talep etti.

Manisa Büyükşehir’den Sulama Kooperatiflerine Tam Destek (3)

“Üreticilerimizin yanındayız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oğuz Murat Pınar, kırsal kalkınmayı desteklemenin belediyenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirtti. Pınar, “Sulama kooperatiflerinin teknik ve finansal sorunlarına çözüm üretmek, modern sulama sistemlerini hayata geçirmek ve üreticilerimizin refahını artırmak için iş birliğine hazırız” dedi.

Manisa Büyükşehir’den Sulama Kooperatiflerine Tam Destek (2)

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Tarımsal sulamada tasarruf çağrısı vurgulandı

Toplantıda söz alan Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu ise değişen iklim koşullarına dikkat çekerek, tarımsal sulamada tasarruflu yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: BÜLTEN