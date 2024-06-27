Manisa Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla zincir marketlerde denetim yaptı. Zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve raf ile kasa fiyatlarını titizlikle kontrol etti. Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, denetimlerde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını belirtti.

"Halkımızın sağlığını önemsiyoruz"

Zabıta Dairesi Başkanı Erdal Özçelik, “Halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Bu anlamda sürekli sahada görev yapıyoruz. Yaptığımız bu denetimde de marketlerde ürünlerin son kullanma tarihini kontrol ettik. Vatandaşlarımızın bir mağduriyet yaşamaması adına ürünlerin kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdık. Bu denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek” ifadelerinde bulundu.