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Çeşme Ildır'da yanan alanlar
Manisa'daki "Yanık Ülke"den kareler
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Manisa'daki "Yanık Ülke"den kareler
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Galeriler
Manisa'daki "Yanık Ülke"den kareler
Çeşme Ildır'da yanan alanlar
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