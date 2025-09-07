Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Yangına 1 uçak, 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahale edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de arazözlere su takviyesi yaptı.

Yaklaşık 2 saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.