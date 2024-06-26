25 Haziran'da Manisa'da yaşanan 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'nin değerlendirmeleri dikkat çekti.

Manisa depremi hakkında ne dedi?

Ünlü Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, TGRT Haber'in özel haber şefi Zehra Maslak'a verdiği röportajda, Manisa'daki depremin beklenen bir olay olduğunu belirtti. Moriwaki, "Bu deprem endişe verici değil. Ege fay hattında sık sık depremler olur ancak büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.

Ege fay hattına dikkat çekti

Moriwaki, Ege fay hattının en hareketli bölgelerden biri olduğunu vurguladı: "Bu bölgede büyük bir deprem beklemiyorum. En fazla 5 üzeri depremler olabilir, ancak 6'yı bulmaz." Bu açıklama, diğer uzmanların görüşlerinin aksine oldukça rahatlattı. Moriwaki, binaların durumu hakkında ise uyardı: "Birçok bina rutubet nedeniyle çürümüş durumda, bu da tehlike oluşturabilir."

Marmara bölgesi için uyarı

Ege fay hattından önce Marmara Bölgesi'nin dikkatle izlenmesi gerektiğini belirten Moriwaki, Bursa ve İstanbul'da büyük depremler olabileceğine dikkat çekti. Özellikle Bursa'daki yeni diri fay hattının 7 üzeri büyüklüğünde depremlere neden olabileceğini ifade etti.

Manisa'nın deprem geçmişi

AFAD'a göre, 25 Haziran'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Moriwaki, Manisa'da sık sık depremler yaşandığını, en şiddetlisinin ise 1969 yılında Alaşehir'de 6.7 büyüklüğünde olduğunu ve 53 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.