Gediz Elektrik, Manisa’nın 7 ilçesinde 15 Nisan’da planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Detaylar haberimizde.

Manisa'da elektrik kesintisi Uyarısı: 7 ilçede planlı çalışma

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre Manisa genelinde 15 Nisan 2025 Pazartesi günü, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler; Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler, Salihli, Köprübaşı, Yunusemre ve Saruhanlı ilçelerinde belirli saat aralıklarında gerçekleşecek.

Saruhanlı'da elektrik kesintisi saatleri ve mahalleler

15 Nisan 2025 tarihinde 09:00 - 13:00 saatleri arasında Saruhanlı’nın Nuriye, Pınarbaşı, Taşdibi, Tirkeş, Apak, Koyuncu, İshakçelebi, Hacımusa, Gözlet ve Azimli mahalleleri etkilenecek.

Aynı saatlerde Hacırahmanlı, Kumkuyucak, Lütfiye, İstasyon, Beyoba, Sazoba ve Halitpaşa mahallelerinde de kesinti yaşanacak. Ayrıca 09:30 - 13:00 saatleri arasında Kapaklı, Kayışlar, Dilek ve Tirkeş’te kesinti yapılacak.

Akhisar'da etkilenecek bölgeler

Akhisar ilçesinde 09:00 - 12:00 saatleri arasında Hürriyet Mahallesi’nde, 09:00 - 15:00 saatleri arasında ise Hürriyet Mahallesi’nin 454, 489, 485, 486, 488, 490, 491, 492 ve 495. sokakları ile Şehit Mehmet Dönmez ve 396. sokaklarında kesinti uygulanacak. Sindelli Mahallesi’nde de 09:00 - 15:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Yunusemre’de gece saatlerinde kesinti

Yunusemre ilçesinde Muradiye Mahallesi’nde 01:00 - 07:00 saatleri arasında 20. ve 28. sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Köprübaşı’nda Öğle Saatlerinde Kesinti

12:00 - 14:00 saatleri arasında Köprübaşı ilçesinin Namık Kemal ve Mehmet Akif Ersoy mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Salihli'de geniş alan etkilenecek

10:00 - 16:00 saatleri arasında Kemer, Kurttutan, Hacıhıdır, Kemerdamları, Poyrazdamları, Yunuslar, Gökeyüp ve Kale mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

Turgutlu’da 2 aşamalı kesinti

Turgutlu ilçesinde Urganlı Mahallesi’nde 09:00 - 15:00, Mustafa Kemal Mahallesi başta olmak üzere Yıldırım, Yeni, Yedi Eylül, Subaşı, İstasyonaltı, Cumhuriyet ve Atatürk mahallelerinde ise 10:00 - 16:00 arasında kesinti yapılacak.

Şehzadeler'de kesinti

Şehzadeler ilçesinin Kağan Mahallesi’nde de 09:00 - 15:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Nuriye ( 7 EYLÜL CD. Aydın Sk. Cami Sk. Cumhuriyet Sk. Dağan Değirmen Sk. Dikmen Sk. Doğan Doğan Çıkmazı Gazeteci Hasan Tahsin Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Gazeteci Hasan Tahsin Cd. Gazeteci Hasan Tahsin Çıkmazı Gökçen Sk. Güven Güven Sk. Güven Çıkmazı Işık Sk. Köprübaşı Levent Sk. Mehtap Sk. Nuriye Köyü İç Yolu Nuriye Mahallesi İc Yolu Park Sk. Yedi Eylül Cd. Yeni Yıldız Sk. )

Pınarbaşı ( Pınarbaşı )

Taşdibi ( taşdibi yolu )

Tirkeş ( Köy Icı Yolu Tirkeş Köyü Yolu Tirkeş Köyü İç Yolu TİRKEŞ )

Apak ( Apak Köyü Yolu Apak Köyü İç Yolu )

Koyuncu ( Koyuncu Köyü İç Yolu Koyuncu Köyü Yolu )

İshakçelebi

Hacımusa ( Hacımusa Köyü İç Yolu Hacımusa Köyü Yolu )

Gözlet ( iç yol Gözlet Köyü Yolu Gözlet Köyü İç Yolu )

Azimli ( azimli yolu azimli iç yol Azimli Köyü İç Yolu Azimli Köyü Yolu azimli köyü iç yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 13:00

Hacırahmanlı

İshakçelebi

Kumkuyucak

Lütfiye ( Lutfiye Koy İci Yolu Lütfiye Köyü Yolu Lütfiye Köyü İç Yolu köy yolu kuyucak yolu )

İstasyon

Nuriye ( Yedi Eylül Cd. )

Beyoba

Sazoba

Halitpaşa

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:30 - 13:00

Kapaklı

Kayışlar

Nuriye

Dilek

Tirkeş

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 12:00

Hürriyet ( 495. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Hürriyet ( 454 489. Sk. 486 485. Sk. 488. Sk. 490. 491. Sk. 492. Sk. 495. Şehit Mehmet Dönmez Sk. 396. Sk. 485 456. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 07:00

Muradiye ( 28. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

01:00 - 07:00

Muradiye ( 20. Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

12:00 - 14:00

Namık Kemal ( ÇELİK BANKA YAVAŞ ATATÜRK CAMİİ ERÇETİN FEVZİ PAŞA FIRIN HALICI MİMAR SİNAN TIKIR )

Mehmet Akif Ersoy ( ŞAHİN EVREN )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Kemer ( yukarı kemer arazi yolu Kemer Köyü İç Yolu Kurttutan Köyü Yolu akkeçili iç yol )

Kurttutan

Hacıhıdır ( YARENDAĞ Hacıhıdır Köyü İç Yolu iç yol )

Kemerdamları ( KEMERDAMLARI Kemerdamları Köyü İç Yolu )

Poyrazdamları

Poyraz ( POYRAZ KÖY İÇ YOLU Poyraz Köyü İç Yolu )

Yunuslar

Gökeyüp

Kale ( Kale Köyü İç Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Urganlı ( Barbaros Cd. Gökkaya Yolu Sk. Göbekli Sk. Erenler Sk. Atatürk Cd. Güneş Sk. Gül Sk. SAĞLIK urganlı iç yolu Şeref Işıldak Cd. Şehit Ercan Sk. İstanbul Yolu Sk. Öztürk Sk. Çıkrıkçı Cd. Çölova Sk. Yörük Sk. Yaman Sk. Sümbül Sk. Sevinç Sk. Bacanak Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Kağan ( kaan iç yolu Kaan Köyü İç Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09:00 - 15:00

Sindelli ( Sindelli Köyü İç Yolu )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Mustafa Kemal ( Akdemir sk. Osmanlı sk. AKÇA KÜBRA Bircan Sk. Bilen Sk. Bilen Barut Sk. Arife Sk. Aktaş Sk. Akdemir Ada Sk. ACIBADEM YOLU 2. Çam Sk. İnci Sk. Ürkmez Sk. Özlem Sk. Özcan Sk. ÇÖZÜM Çağlar Sk. Çankaya Sk. Yunus Sk. Yeşilyol Sk. Yener Sk. Yeliz Volkan Sk. Uygar Sk. Tukaş Çk. ŞİRVAN SİMGE semerkant Niğbolu Sk. Mevsim Sk. Marmara Sk. Kültür Sk. Korutürk Sk. Karataş Sk. Ilgaz Sk. Güzin Gürbüz Sk. Gülşen Sk. Eker Sk. Duygu Sk. Diyar Sk. Demircan Sk. Cnadan Sk. Candan Sk. ürkmez Şahinler sk. Dilara sk. ada sk. bilen sk. Adalı sk. akdemir sk Hazar sk. )

Yıldırım ( Şair Ahmet Kabaklı Sk. ÇAM Yeşil Yol Sk. Turan Sk. Sakarya Sk. Hacı Bayram Veli Sk. Gar Sk. ALANKUYU KERVAN YOLU )

Yeni ( GÖÇMEN GENİŞ ESKİ KERVAN YOLU Eski Manisa Yolu )

Yedi Eylül ( TİMUR Özsoy Sk. Ural Sk. Serhat Sk. Sergen Sk. Sanatçılar Sk. Prof Şükrü Elçin Sk. Park Sk. Oğuz Sk. Nilgün Sk. Kuzucuk Sk. Kuzu Sk. KURULTAY Kurul Sk. IŞIK Hun Sk. Gonca Sk. FATİH Ertan Sk. Ergin Sk. Eren Sk. Emel Sk. Efe Sk. CENGİZ TOPEL Burç Sk. Burcu Sk. Ayyıldız Sk. Aygün Sk. Altın Irmak Sk. Eski Manisa yolu Şehit Sezai Zorlubaş Sk. Setüstü Sk. )

Subaşı

İstasyonaltı ( Kooperatif Sk. )

Cumhuriyet ( Türkmen Sk. Göktürk Sk. Doğaniç Sk. Diziciler Sk. ŞEHİT TOLGA ARTUĞ SK. )

Atatürk ( BECEREN Bağlar Sk. Baraj Sk. Avar Sk. Asmalı Sk. Arılı Sk. Aran Çk. Aran Sk. Anıl Sk. Alban Sk. AKINCI Şenyurt Sk. Şanlı Sk. Şamil Sk. İrem Sk. Öztunç Sk. Özenç Sk. ÇELEN Yeni Sk. Turgut Reis Sk. Toplar Sk. Sıla Sk. Pilot Sk. Pazar Yeri Olcay Sk. Nil Sk. Nadi Sk. Melek Sk. Levent Sk. Kılıç Gç. Katip Sk. Gün Sk. Ezgi Sk. Eti Sk. Esen Sk. Ermiş Sk. Ercan Sk. Emre Sk. Egem Sk. DÜRÜST Dönmez Sk. Demirci Sk. Demirci Gç. Sk. Demet Sk. Canlı Sk. Can Sk. )

Planlandı

15Nisan 2025

Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10:00 - 16:00

Mustafa Kemal ( KÜBRA Bilen Sk. Barut Sk. Akdemir ACIBADEM YOLU 2. Çam Sk. Özgen Sk. Çağlar Sk. Yener Sk. Volkan Sk. Uygun Sk. Uygar Sk. Tukaş Çk. Tek Sk. Söğüt Sk. Setüstü Sk. Olgun Sk. Niğbolu Sk. Nar Sk. Milli Sk. Meşale Sk. Kısa Sk. Küpeli Sk. Köşe Sk. Ilgaz Sk. Gürbüz Sk. Gültekin Sk. ÇAĞRI SK. KERVAN YOLU Karanfil )

Atatürk ( BECEREN Baysal Sk. Bayraktar Sk. Bayraklı Sk. Batmaz Sk. Avar Sk. Asmalı Sk. Aslan Sk. Arılı Sk. Alaçam Sk. AKINCI Şenyurt Sk. Şanlı Sk. İmren Sk. Özenç Sk. ÇELEN Zeybek Sk. Yeni Sk. Tuğ Sk. Toplar Sk. Sıla Sk. Pilot Sk. Nisan Sk. Nil Sk. Name Sk. Melek Sk. Kıvanç Sk. Koçak Sk. Kemalpaşa Sk. Eti Sk. Esen Sk. Dilan Sk. Demirci Sk. Demirci Gç. Sk. Dayıbaşı Sk. Celep Sk. KARANFİL )