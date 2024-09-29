Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün akşam geniş kapsamlı bir şekilde bir araya gelerek, taciri iki kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca 9 kişinin sağlığını kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı ve adı geçen bir kişiye da yakalandı.

Geniş kapsamlı uygulama gerçekleştirildi

28 Eylül 2024 tarihinde saat 22:00-24:00 arasında, Manisa genelindeki okul çevreleri, parklar, metro binaları ve umuma açık alanda yapılan 'Manisa Narko Alan Uygulaması'na 98 ekip ve 469 personel katıldı. Bu denetimler sırasında 3.141 kişi kontrol edilirken, aranan bir kişi da yakalandı.

Trafik denetimleri ve uyuşturucu ele geçirildi

Uygulama kapsamında denetlenen 953 araç ve motosikletten 66 sürücüye toplam 414 bin 750 TL para cezası öğrenen; 8 araç trafikten men edildi. Denetimler sırasında 268 umuma açık eğlence yeri, 35 okul bölgesinde, 69 park ve bahçe, 6 metruk bina ve bölgede kontrol edildi. Bu denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 48.04 gram bonzai, 10.08 gram kokain, 24.45 gram metamfetamin ve 93 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adli işlemler başlatıldı

Uygulama sonucunda 9 kişi TCK-191. Maddenin eklenmesinden yararlanmaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca 2 kişilik TCK-188. Madde düzeyindeki ticaret suçundan gözaltına alındı.