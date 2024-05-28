Manisa Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve özellikle Refah'taki sivil katliamını kınayan bir basın açıklaması yaptı. Platform uluslararası toplumu harekete geçmeye ve Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmaya çağırdı.

"Şiddet artarak devam ediyor"

On binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinde Filistinli sivil halka yönelik başlattığı uluslararası hukuk ve insancıl hukuk normlarını ihlal eden ve savaş suçu teşkil eden saldırıları ne yazık ki her geçen gün artarak devam etmektedir. 8 aya yaklaşan zamanda İsrail’in sivilleri de hedef alan saldırıları neticesinde başta kadın, yaşlı ve çocuklar olmak üzere yaklaşık 15 bini çocuk, 10 bini kadın olmak üzer 40 bin kişi hayatını kaybetmiş, 100 bine yakın kişi yaralandı ve 1 milyon 500 binden fazla kişi ise yerinden edilmiştir.

"Temel ilkeler ihlal edildi"

Bu süreçte, Gazze’de insanların en temel gereksinimlerine ulaşamamasına, hastanelerin, ambulansların, ibadet yerlerinin, sivil yerleşim alanlarının dahi bombalanmasına ve temel hak ve özgürlükler ile insancıl hukukun en temel ilkelerinin ihlal edilmesine tanık olunmuştur.

"Mazlumların ölümüne neden oldular"

İsrail’in bombardımanı ve topyekûn ablukası, nüfusun yüzde 80’inden fazlasının insani yardıma muhtaç olduğu Gazze’de uzun süredir devam eden insani krizi daha da derinleştirerek tam anlamıyla vahşete dönüştürmüştür. Zalim İsrail gün önce güvenli bölge diye belirttikleri Refah’ta bulunan sivil kampları ateşe vermiş ve mazlum çoluk, çocuk ve kadınların, hastaların ölümüne neden olarak yeni bir vahşet sergilemiştir.

"Sivillerin üzerine bomba yağdırdılar"

Bugüne kadar 40 bine yakın Filistinli kardeşimizi şehit eden soykırımcı caniler dün de güvenli bölge ilan ettikleri Refah'ta bulunan bir mülteci kampındaki sivillerin üzerine füze ve bomba yağdırmışlardır. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir.

Netanyahu'ya Hitler benzetmesi

Netanyahu ve cinayet şebekesi Filistin halkının kahramanca direnişini kıramadıkça ülkesinde iyice sıkışmakta, daha fazla kan dökerek siyasi ömrünü uzatmaya çalışmaktadır. Ama bunun hiçbir fayda sağlamadığını pek yakında görecektir. Tıpkı özendiği Hitler gibi, Miloseviç gibi ve tarihteki diğer firavunlar gibi lanetle anılmaktan kurtulmayacaktır. Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve ulusal insan hakları kurumları başta olmak üzere uluslararası toplumun tüm aktörlerinin Filistinli sivil halkın temel hak ve özgürlüklerini göz önünde bulundurarak bu savaş durumunu ortadan kaldırmak için daha proaktif bir rol üstlenmesi tarihi bir sorumluluktur.

"Zulme ne zaman dur diyeceksiniz?"

Gazze’de sivil halka yönelik sistematik biçimde gerçekleştirilen ve savaş suçu teşkil eden saldırılarını Manisa Filistin’e Destek Platformu olarak bir kez daha lanetliyoruz.

Buradan, İsrail devletine ve dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler'in daimi beş üyesine sormak istiyorum, bu vahşeti durdurmak için hangi kritik ölüm eşiğini bekliyorsunuz? Zulme ne zaman dur diyeceksiniz?

Filistin'e destek için fon çağrısı

Bütün dünyayı, aynı sesle Filistin'de ve İsrail'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarımızı birleştirmeye çağırıyoruz. Filistinli çocuklara ve gençlere, ölmek ya da öldürülmek dışında insan onuruna yakışır bir gelecek borçluyuz. İşte bu yüzden başkenti Doğu Kudüs olan, toprak bütünlüğü korunmuş, tam bağımsız bir Filistin devletini kapsayan iki devletli çözümün vaat ettiği gecikmiş barışı tesis etmenin artık tam vakti. Bölgenin ve hatta dünyanın barış ve huzuru için Filistin'deki haksız işgal sona ermeli ve İsrail gasp ettiği toprakları sahibine, Filistinlilere geri vermelidir. Gazze, çocuklarına aydınlık bir gelecek sunabilecek şekilde, yıkıntıları arasından yeniden inşa edilmelidir. Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlar bünyesinde, İsrail'in yıktığı okulları, parkları, hastaneleri yeniden inşa etmek üzere şimdiden bir fon kurulmalıdır.

"Abluka kaldırılsın"

Tüm insanlığı ve uluslararası toplumun bütün aktörlerini bu vahşet karşısında daha dirayetli biçimde duyarlılık göstermeye, Gazze’de, Refah’ta yaşanan insan hakları ihlallerini sonlandırma noktasında etkin bir rol üstlenmeye, ablukanın kaldırılması için daha etkin çaba harcamaya davet ediyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı Salı ve Perşembe günler saat 18.00- 19.00 arasında Manisa Kısık Camii önünde yapacağımız eylemlere davet ediyoruz.