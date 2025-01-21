Trendyol 1. Lig'de düşme hattının hemen üstünde yer alan Manisa FK, sezon başında kadrosuna kattığı iki Ganalı oyuncuyla yollarını ayırdı. Savunmada görev yapan Philip Gameli Awuku ve hücum hattındaki Wriedt Kwasi Okyere ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşma sağlandı.

A W374989 02

Kulüpten resmi açıklama

Manisa FK, oyunculara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Philip Gameli Awuku ve Wriedt Kwasi Okyere’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

A W374989 01

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta programı açıklandı

Manisa FK’da zor günler

2024-2025 sezonunda beklentilerin altında kalan ve düşme hattının hemen üstünde yer alan Manisa FK, kadro yapılanmasını yeniden şekillendirme yolunda adımlar atıyor. Takım, bu ayrılıklarla birlikte transfer dönemi boyunca yeni oyuncularla güçlenmeyi hedefliyor.

Kaynak: İHA