1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü, tesislerindeki hazırlık etabını tamamladıktan sonra Bolu'da kampa girdi. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi fiziksel ve taktiksel hazırlıklarına devam ediyor.

Manisa FK, Bolu'da gerçekleştirilen kampta hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, kamp süresince bir dizi hazırlık maçı oynayarak formunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Ancak, Mali U23 Milli Takımı ile Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Demba Diallo, kamp kadrosunda yer almıyor.

Yeni sezon fikstürü

Yeni sezon fikstür çekimi İstanbul'da gerçekleşti. Manisa FK, ligin ilk haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. İkinci hafta ise Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Sakaryaspor'u konuk edecek. Takım, bu maçlara en iyi şekilde hazırlanmak için kamp sürecini verimli kullanmayı amaçlıyor.

Manisa FK, sezonun ilk haftasında zorlu bir deplasman maçına çıkacak. İstanbulspor ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor. ikinci haftada ise kendi sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Bu maç, takımın sezonun geri kalanındaki performansı için belirleyici bir öneme sahip olacak.