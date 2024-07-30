Manisa FK, 30 yaşındaki Bosna Hersekli stoper Daniel Graovac ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.

Geçen sezon Manisa FK formasıyla 27 maça çıkan Graovac, kulüp tarafından yapılan açıklama ile resmen takımdan ayrıldı. Kulüp, "Futbolcumuz Daniel Graovac ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Daniel Graovac’a kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Manisa FK Bolu kampında

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Manisa FK, Bolu kampında yoğun bir antrenman programı uyguluyor. Abant Gölü Milli Parkı'nda kahvaltı yaparak stres atan takım, hem fiziksel hem de mental olarak yeni sezona hazırlanıyor. Takım, sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.