Trendyol 1. Lig’in orta sıralarında yer alan ve play-off hedefiyle devre arası transfer çalışmalarına hız veren Manisa FK, savunma hattına tecrübeli bir ismi dahil etti. Alınan son bilgilere göre Ege temsilcisi, bir dönem Göztepe forması giyen 31 yaşındaki stoper Dino Arslanagic ile anlaşma sağladı.

Arslanagic’in Türkiye kariyeri

2019-2021 yılları arasında Göztepe’de forma giyen Belçikalı stoper, İzmir ekibinde çıktığı 66 maçta 4 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Kariyerinin en verimli dönemlerinden birini Türkiye’de geçiren Arslanagic, maç başına skor katkısında zirve yaptı.

Yurt dışı maceraları

Göztepe’den ayrıldıktan sonra Suudi Arabistan ekibi Al-Riyadh’a transfer olan Arslanagic, burada bir sezonda 25 maça çıktı ve 1 asist üretti. Sonrasında Avustralya’nın Macarthur takımına imza atan deneyimli futbolcu, bu sezon 8 maçta 639 dakika sahada kaldı. Ancak 3 maçta kadroya alınmayan ve 1 maçta oyuna giremeyen oyuncu, istikrar sorunu yaşadı.