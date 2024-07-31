TFF 1.Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, İspanyol ofansif orta saha oyuncusu Dani Ramirez ile anlaştı.

Real Madrid altyapısından yetişme

32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon Polonya'nın LSK Lodz takımında 32 maçta 9 gol atarak dikkat çekti. Kariyerine Real Madrid B takımında başlayan Ramirez, Valencia B, Getafe B, Internacional Madrid, Stomil Olsztyn, Lech Poznan ve Zulte Waregem gibi kulüplerde forma giydi. Manisa FK'nın, Ramirez'in transferini resmi olarak duyurması bekleniyor.

Manisa FK, Dani Ramirez'in yanı sıra golcü Kwasi Wriedt, sol kanat Moryka Fofana ve sağ bek Yusuf Talum'u kadrosuna katmıştı. Kulüp, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürerek kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.