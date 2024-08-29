Trendyol 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Manisa Futbol Kulübü, yarın Adanaspor'u ağırlayacağı maçta galibiyet serisi yakalamayı ve taraftarı önünde ilk kez kazanmayı hedefliyor. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Ömer Faruk Gültekin yönetecek.

Manisa FK, kadın ve 18 yaş altındaki taraftarların tüm iç saha maçlarını ücretsiz izleyebileceğini duyurdu. Elektronik bileti olan bu taraftarlar karşılaşmayı tribünden ücretsiz takip edebilecek. Milli araya moralli girmek isteyen Manisa FK, ligde şu ana kadar 3 maçta 4 puan toplarken, Adanaspor'un ise 3 puanı bulunuyor.