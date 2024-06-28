1.Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü, devre arasında takıma katılan Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, her iki oyuncuya da teşekkür ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Kulübün açıklaması

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sertan ve Alberk'e kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Oyuncuların performansı

Geçen sezon devre arasında takıma katılan Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın, ligde 15 maçta forma giydi. Sertan, savunmada gösterdiği performansla dikkat çekti. Sol bek Alberk Koç ise 17 müsabakada görev aldı. Her iki oyuncu da takıma katkı sağlarken, yollarının ayrılması kararı alındı.