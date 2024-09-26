TFF 1.Lig'de son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle çıkış yakalayan Manisa Futbol Kulübü, zirve yarışında üçüncü sıraya yükselirken, ligin ilk 6 haftasında en golcü takım olmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 6 maçta toplam 13 gol kaydetti. Sadece Adanaspor'la oynadığı ve 0-0 biten maçta gol atamayan Manisa FK, diğer karşılaşmalarda en az 2 gol bulmayı başardı.

Fofana'dan 6 maçta 5 gol

Sezona İstanbulspor’a 3-2 yenilerek başlayan Manisa FK, ardından Sakaryaspor’la 2-2 berabere kalıp, Fatih Karagümrük’ü 2-0, Kocaelispor’u 2-1 ve son olarak Yeni Malatyaspor’u 5-1 mağlup ederek ofansif anlamda başarılı bir performans sergiledi.

Takımın yıldız transferi Fofana, 6 maçta attığı 5 golle gol krallığında zirveye çıkarken, yeni transferlerden Osuji de Malatyaspor karşısında 2 gol kaydetti. Ayrıca, yeni yabancılar Ramirez ve Oğuz Gürbulak’ın da 2'şer golü bulunuyor. Manisa FK, bu ofansif gücüyle ligin iddialı ekipleri arasına adını yazdırdı.