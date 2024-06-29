Manisa Futbol Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Siyah-beyazlı takım, Sandro Lima, John Mary, Bedirhan Altunbaş, ve Doğukan Emeksiz ile sözleşmelerinin sona erdiğini açıkladı. Bunun yanı sıra, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Erhan Erentürk, Furkan Mehmet Doğan, Eduart Rroca, Jetmir Topalli, Mohamed Ofkir, Andrej Djokanovic ve Bekir Karadeniz'in de kiralık sözleşmeleri sona erdi.

Antrenmanlar başladı

Manisa FK, yeni sezon öncesinde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde antrenmanlara başladı. Takım, hafta içinde laktat testinden geçerek fiziksel durumlarını değerlendirdi. Çağdaş Çavuş'un takımın başına geçmesiyle birlikte, yeni stratejiler ve taktikler üzerinde çalışmalar başladı.

Ayrılan oyunculara teşekkür edildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tüm oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, daha önce Sertan Taşqın ve Alberk Koç ile de yolların ayrıldığı belirtildi.