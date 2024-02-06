Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Manisa FK, hiç ummadığı bir şekilde kendini küme düşme hattına yakın buldu. Tren daha kaçmamıştı. Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı azdı. Sezon arasında transferler yapmaya başladı. Kadrosuna 9 oyuncu kattı. Ancak bunların meyvesini almak şimdiye kadar nasip olmadı. Son olarak küme düşme hattı içerisindeki Tuzlaspor'a deplasmanda 2-1 yenilerek Süper Lig umutlarını biraz daha azalttı.

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Maç Eyüp Stadı'nda oynandı. Çok tempolu başladı. İki takım da çok koştu ve çok savaştı. Böyle maçlarda pas yapmak zor olur. Ancak bu karşılaşmada güzel paslaşmalar vardı. Pozisyonun az olması beklenirdi, çok oldu. Farklı bir müsabaka oldu anlayacağınız.

İlk yarı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarıda da senaryo aynıydı ama sadece ev sahibi ekip gol atan taraf olunca, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

Son dakikalarda stoper Sinan Osmanoğlu beraberlik golü için ileriye gönderildi. Altınordu ve sonraki takımlarda da bu yapılmış, 1.97'lik boyunun avantajını kullanarak goller attığı olmuştu. Bu sayede kazandırdığı puanlar vardı. Hava toplarına hakim bu kuleye neredeyse hiç orta gelmedi. Topla buluşturmayı başaramadılar. Bu yöntem hiçbir işe yaramadı.

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Müsabakanın tempolu oynanmasındaki en büyük etkenlerden biri atletik oyunculardı. Tuzlaspor'un yabancıları Aminu, Togui, Tidiany ve Ba hücumda oldukça hareketliydiler. Manisa FK'da onlar kadar olmasa da Lima, Ofkir ve Alberk sayabileceğim isimlerden. Kerim de tekniğiyle rakip defansı oldukça zorladı. İzlenebilirliği yüksek bir karşılaşma oldu.

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İlk golde çekilen şutu kaleci Alperen Uysal çapraza çeldi. Orada Umar Aminu bomboştu ve gol atmakta zorlanmadı. Kaleciler genellikle topu taç çizgisine doğru çelerler. Kaleci gerçi zorlandı ve istemsizce rakibinin önüne attı. O alanın boş olması Manisa FK defansı adına büyük bir hataydı.

İkinci golde Kerim Frei'ın düşerken son anda topa vurması ve arkadaşına asist yapması güzeldi. Çekilen şut neticesinde gol geldi.

Son golde de büyük bir hata vardı. Aminu sağ taraftan sola doğru havadan pas attı. Ceza alanı içerisine gelen topa kaleci Alperen çıkmadı. Togui topla buluşunca açıyı kapatmak istedi ve aşırtma gol geldi.

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Bu sonuçla Tuzlaspor düşme hattından çıkmayı başardı. Manisa FK ise Play-Off hattına yaklaşamadığı gibi, düşme potasıyla arasındaki farkı açamadı.