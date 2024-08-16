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Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Alpaslan Şen'in yöneteceği karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı alt tribün 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, İstanbulspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "İlk maçımızı puansız kapattık, sezona istediğimiz gibi başlayaladık. Sakaryaspor müsabakasını kazanıp çıkışa geçeceğiz" dedi. Hafta boyunca Manisa Büyükşehir Belediyesi'yle Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki su saatlerinin sökülmesi tartışması yaşayan Manisa FK , transferde son olarak Batman Petrolspor'dan orta saha oyuncusu Mustafa İnan'ı renklerine bağlamıştı.

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