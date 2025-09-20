TFF 1. Lig’de oynanan 7 gollü heyecan dolu maçta Manisa Futbol Kulübü, evinde Esenler Erokspor’a 3-4 yenilmekten kurtulamadı. Ev sahibi, 2 kez iki farklı öne geçmesine rağmen, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadele 7 golle tamamlandı. Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü, 16. dakikada Burak ve 18. dakikada Yusuf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak, 33. dakikada Kanga’nın penaltı golüyle Esenler Erokspor durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manisa FK, 55. dakikada penaltıdan Benrahou’nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Ancak Esenler Erokspor, 61 ve 75. dakikalarda Kayode'nin golleriyle eşitliği sağladı ve son dakikada Catakovic’in golüyle 4-3 galip geldi.

Manisa FK, 16. dakikada Burak’ın frikik golüyle öne geçti. 18. dakikada Burak, sağ kanattan etkili bir pasla Yusuf’u golle buluşturdu ve 2-0’lık avantajı sağladı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

Esenler Erokspor, 33. dakikada Ayberk’in koluna çarpan top sonucu penaltı kazandı ve Kanga’nın golüyle durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarıda Manisa FK, 55. dakikada Benrahou’nun penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. Ancak Esenler Erokspor, Kayode’nin 61. ve 75. dakikalarda attığı gollerle durumu 3-3’e getirdi.

Maçın son dakikalarında, 90+4’te Catakovic’in golüyle Esenler Erokspor öne geçerek maçı 4-3 kazandı.

Manisa FK galibiyet hasretini sürdürüyor

Bu mağlubiyetle birlikte Manisa Futbol Kulübü, 4 maçlık galibiyet hasretini sürdürdü ve puanını 4’te bıraktı. Esenler Erokspor ise bu galibiyetle puanını 13 yaparak zirveye yerleşti.