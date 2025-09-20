TFF 1. Lig’de oynanan 7 gollü heyecan dolu maçta Manisa Futbol Kulübü, evinde Esenler Erokspor’a 3-4 yenilmekten kurtulamadı. Ev sahibi, 2 kez iki farklı öne geçmesine rağmen, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

21 Eylül'de Manisa'da 17 ilçede elektrik kesintisi
21 Eylül'de Manisa'da 17 ilçede elektrik kesintisi
İçeriği Görüntüle

Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadele 7 golle tamamlandı. Ev sahibi Manisa Futbol Kulübü, 16. dakikada Burak ve 18. dakikada Yusuf'un golleriyle 2-0 öne geçti. Ancak, 33. dakikada Kanga’nın penaltı golüyle Esenler Erokspor durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Manisa FK, 55. dakikada penaltıdan Benrahou’nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Ancak Esenler Erokspor, 61 ve 75. dakikalarda Kayode'nin golleriyle eşitliği sağladı ve son dakikada Catakovic’in golüyle 4-3 galip geldi.

Manisa FK, 16. dakikada Burak’ın frikik golüyle öne geçti. 18. dakikada Burak, sağ kanattan etkili bir pasla Yusuf’u golle buluşturdu ve 2-0’lık avantajı sağladı. Ancak VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayıldı.

Esenler Erokspor, 33. dakikada Ayberk’in koluna çarpan top sonucu penaltı kazandı ve Kanga’nın golüyle durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarıda Manisa FK, 55. dakikada Benrahou’nun penaltısıyla farkı 2'ye çıkardı. Ancak Esenler Erokspor, Kayode’nin 61. ve 75. dakikalarda attığı gollerle durumu 3-3’e getirdi.

Maçın son dakikalarında, 90+4’te Catakovic’in golüyle Esenler Erokspor öne geçerek maçı 4-3 kazandı.

Manisa FK galibiyet hasretini sürdürüyor

Bu mağlubiyetle birlikte Manisa Futbol Kulübü, 4 maçlık galibiyet hasretini sürdürdü ve puanını 4’te bıraktı. Esenler Erokspor ise bu galibiyetle puanını 13 yaparak zirveye yerleşti.