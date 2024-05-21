TFF 1'inci Lig'de sezonu kümede kalarak tamamlayan Manisa Futbol Kulübü ile Süper Lig'e yükselen Göztepe'nin futbolcu işbirliğinde bulunacağı öğrenildi. Ege'nin iki temsilcisinde Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Manisa Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Mevlüt Aktan ile bir araya geldi. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette iki kulübün özellikle futbolcu transferinde birlikte hareket edecekleri ifade edildi.

Gelecek sezon geniş bir kadroyla Süper Lig'de boy göstermeyi planlayan sarı-kırmızılıların elde kalan ve gelecek vaad eden oyuncuları Manisa FK'ya kiralaması gündeme geldi. Yine sözleşmesi süren ancak yeni sezon planlamalarında yer almayan Göztepe'nin bazı yabancı futbolcularının da Manisa FK'ya gidebileceği kaydedildi. Hem Mance hem de Aktan, ziyaretten duydukları mutlulukları kamuoyu ile paylaştı.