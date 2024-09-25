1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında İstanbulspor'a deplasmanda mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, ardından oynadığı 5 maçta yenilgi yüzü görmeyerek 3 galibiyet ve 2 beraberlikle zirve yarışında üçüncü sıraya yerleşti. Ligde Kocaelispor ve Yeni Malatyaspor karşısında arka arkaya kazanan siyah-beyazlılar, 11 puana ulaşıp seri yakalayarak Süper Lig yarışında iddialı bir konuma geldi. Manisa FK, geçen sezonun aksine bu yıl zirveden kopmamayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon ilk 5 haftada 11 puan toplayan Manisa temsilcisi, sonrasında 9 hafta boyunca galibiyete hasret kalıp sezonu düşme hattının hemen üstünde bitirmişti. Bu hafta Boluspor deplasmanına çıkacak Manisa FK, bir kez daha galip gelerek zirveye daha da yaklaşmayı planlıyor.

Fofana farkı

Manisa FK'nın sezon başında Samsunspor'dan transfer ettiği tecrübeli forvet Moryke Fofana, ilk 6 haftada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 2016'dan bu yana Süper Lig ve 1'inci Lig'de çeşitli takımlarda forma giyen Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon Manisa formasıyla çıktığı 6 maçta attığı 5 golle gol krallığı yarışında öne çıktı. Fofana, özellikle Sakaryaspor ve Malatyaspor karşılaşmalarında attığı 2'şer golle takımının başarısında büyük pay sahibi oldu.